Die schöne Region zwischen Elbe und Fläming lädt zum Entdecken ein. Die MZ gibt den passenden Kompass an die Hand.

Zerbst - Es ist jedes Jahr eine Herausforderung: Die Herbstferien stehen vor der Tür und Familien möchten gemeinsam etwas erleben. Nur was kann man dann unternehmen?

Als Mutter eines dreijährigen Mini-Menschen weiß ich es nicht nur im Urlaub zu schätzen, wenn man mal fix in der Region etwas mit völlig anderem Anstrich erleben kann. Wenn es regnet ist Karls Tobeland so eine wunderbare Alternative und sorgt für Spaß, volle Mägen und ausgelastete Kleinkinder – wenn Sie verstehen, was ich meine.

Und Tiere – ja Tiere gehen immer, vor allem mit Kindern. Und schwingen Sie sich bei schönem Wetter gern aufs Rad, denn neben den schönen Zielen hier zwischen Elbe und Fläming gibt es auch noch tolle Radstrecken, die einen direkt da hinbringen.

1. Tiere aus der Nähe erleben

Einige der Tierparkbewohner können gestreichelt und gefüttert werden. Foto: Bettina Schütze

Im Tierpark Zabakuck, betrieben von den Elbe-Havel-Werkstätten, sind über 300 Tiere 40 verschiedener Arten zu bestaunen. Die Anlage, eingebettet in einen weitläufigen Park, ist besonders auf den Besuch von Familien eingestellt.

Kinder können hier Tiere ganz nah erleben, darunter Kängurus, Riesenschildkröten, Vögel und selbst Mäuse haben hier ein eigenes Zuhause gefunden. Einige der Tierparkbewohner, so unter anderem die Ziegen, können gestreichelt und gefüttert werden. Im Tierpark gibt es zudem einen attraktiven Spielplatz.

Öffnungszeiten: Sommersaison von April bis Oktober 9 bis 18 Uhr und Wintersaison von November bis März 10 bis 16 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 5,50 Euro und Kinder (ab 3 bis 15 Jahre) zahlen 2,50 Euro.

2. Tobeland bei Karls in Loburg

Bei gutem Wetter lädt der Freisitz auf dem Gutshofgelände zum Verweilen ein. Foto: Stephen Zechendorf

Wie praktisch: Während der Nachwuchs oben im Tobeland mit Gleichaltrigen zwischen Bällebad, Rutsche, Knautschsäcken und Kletterturm ausgiebig herumtollen kann, gönnen sich Mama und Papa oder Oma und Opa eine Etage tiefer im urig eingerichteten Barbycafé ein oder zwei Tassen Kaffee und ein Stück Torte.

Im Loburger Rittergut von Karls Erdbeerhöfen ist das möglich. Bei gutem Wetter lädt auch der Freisitz auf dem Gutshofgelände zum Genießen und Verweilen ein. Und auch hier finden sich Spielmöglichkeiten für die Kleinen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag 9 bis 19 Uhr (Bonbon-Manufaktur 10 bis 17 Uhr)

Preise: Der Eintritt ist frei, man zahlt nur für zusätzliche Attraktionen.

3. In Genthin sind die Bienen los

Die Welt der Bienen kann man im Kreismuseum Jerichower Land entdecken. Foto: Wolfgang Zahn

Die Welt der Bienen vom Staat im Baumstamm bis zur Imkerei, gibt es aktuell im Kreismuseum Jerichower Land in der Mützelstraße in Genthin zu sehen.

Kernstück ist aber die Ausstellung auf der Sonderfläche des Museums in der zweiten Etage. Dort sind vielerlei Utensilien aus Imkereien verschiedener Epochen zu besichtigen. Auch gibt es an einem Tablet und mit einem digitalen Mikroskop viel über Insekten allgemein zu erfahren. Und in einer Galerie sind von Kindern gestaltete Bilder zu sehen, die eigens für die Ausstellung entstanden sind.

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 10 bis 16 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 27. Oktober zu sehen.

Preise: Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist frei, Erwachsene zahlen 2 Euro

4. Entspannen mit braven Alpakas

Entspannen mit süßen Alpakas Foto: Mario Kraus

Einfach mal entspannen, den Tag genießen – ob ganz allein, in der Gruppe oder Familie. Und wer dann noch genügsame Alpakas an seiner Seite hat, kommt im wahrsten Sinne des Wortes „runter“ und hat die Möglichkeit, neue Kräfte zu tanken.

Zum Beispiel bei Wanderungen oder Yogakursen. Die Ruhe in der Elbaue ist dafür wie geschaffen. Zumal Blumenthal auch über den Elberadweg erreichbar ist. Diana Schmidt von "Alpakas im Leben" freut sich über Besucher.

Öffnungszeiten: Termine auf Anfrage

Preise: zum Beispiel für einen Kreativ-Nachmittag 45 Euro

5. Eine Reise zurück in der Zeit

Auf eine Zeitreise in die Stadtgeschichte im Museum der Stadt Zerbst Foto: Daniela Apel

Auf Zeitreise können sich Besucher des Museums der Stadt Zerbst begeben, das sich im einstigen Franziskanerkloster am Weinberg befindet. Das Refektorium und der Kapitelsaal mit seinen Ornamenten erinnern an die Klosterzeit, der Karzer mit Inschriften aus dem 17. Jahrhundert an die Nutzung als Universität.

Verteilt auf mehrere Räume und die Kreuzgänge ist die Stadtgeschichte dargestellt, die im engen Zusammenhang mit der Reformation und dem Bildungswesen steht. Zudem gibt es regelmäßig Sonderausstellungen.

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr

Preise: Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 4 Euro