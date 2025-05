Gerald Zielinsky und seine Frau Irena stehen nunmehr seit fast 35 Jahren hinterm Ladentisch. Warum nun mit Sport Zille in Zerbst Schluss sein soll.

Abschied von Sport Zille: Nächstes Geschäft in der Zerbster Innenstadt schließt

Ladensterben in Zerbst

Gerald Zielinsky und seine Frau Irena verabschieden sich in den wohlverdienten Ruhestand. Die 8-jährige Saskia aus Lindau kauft mit ihrer Mutter öfter mal bei den Zilles ein. Jetzt bleibt nur noch der Ausverkauf.

Zerbst. - Der Einzelhandel in Zerbst befindet sich seit einiger Zeit im Umbruch. Immer mehr Geschäfte schließen, ziehen sich aus Zerbst zurück oder die Inhaber gehen in Rente – Post und Postbank, das Spielzeuggeschäft „Fantasia“, das Blumengeschäft in der Fritz-Brand-Straße, Edwin Sperling, die Commerzbank, Uhren-Richter, das Fotostudio, der Späti, die Fleischerei auf der Breite, um nur einige zu nennen.