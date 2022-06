In den Sozialen Medien ist in der vergangenen Woche der angeblichen Tod einer 13-Jährigen nach einer Impfung thematisiert worden. In Folge dessen musste die Polizei eine Schule absichern. Wie der Zerbster Bürgermeister auf die Nachfrage von Hannes Loth (AfD) im Kreistag reagiert hat.

Zerbst/MZ - Eine Falschmeldung in den Sozialen Medien hat am Donnerstag in Zerbst gleich zu mehreren Ermittlungsverfahren bei der Polizei geführt: darunter auch wegen der Androhung einer Gewalttat einer Person gegen eine Schule in der Gemeinde. Die Polizei musste zeitweise Schüler und Lehrer beschützen, da nicht geklärt werden konnte, wie ernsthaft diese Androhung wirklich gemeint war. Grundlage dieser Strafandrohung, so die Polizei, sei eine Falschmeldung in den Sozialen Medien.