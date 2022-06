Anhalt-Bitterfeld: Gesundheitsamt stößt an seine Grenzen

Täglich Hunderte Neuinfektionen in Anhalt-Bitterfeld. Die Verwaltung in Köthen stößt an Grenzen. Derweil sorgt zu wenig Impfstoff für noch mehr Ärger. In Zerbst sind ab sofort Corona-Testungen die ganze Woche möglich.

Andrang beim Testzentrum auf dem Markt. Ab Sonnabend kann man sich auch am Wochenende zwischen 8 und 18 Uhr in der Stadthalle testen lassen.

Zerbst - Die hohe Zahl der Neuinfektionen macht zunehmend Probleme – auch in der Landkreisverwaltung. Ablesen kann man das beispielsweise an der Zahl der im Landkreis Verstorbenen. Während seit 27. November laut der Helios-Internetseite fünf weitere Patienten an oder mit Covid-19 in der Zerbster Klinik verstorben sind, stagniert die Zahl der Todesfälle in den Mitteilungen des Landkreises bei 209.