Schnelltests Auf dem E-Center Parkplatz in Zerbst öffnet weiteres Corona-Testzentrum

In den nächsten Tagen eröffnet in Zerbst ein weiteres Corona-Testzentrum. Neben den Apotheken auf dem Markt und auf der Breite sowie die Katherina-Klause im Schlossgarten, wurden in der Coswiger Straße weitere Container aufgestellt.