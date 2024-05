In der Jüdenstraße sollen zwischen der Seniorenresidenz Valenta und dem Wohnblock an der Breiten Straße zwei neue Gebäude mit insgesamt 36 hochwertigen und barrierefreien Wohnungen entstehen.

Zerbst - Es gibt in der Zerbster Innenstadt noch so einige Brachflächen und Baulücken – einige sind nicht zu übersehen, andere liegen etwas versteckter. Eines haben sie alle gemeinsam: Es soll dort etwas Neues entstehen. Doch die Lage am Bau und die Preisentwicklung scheinen dies im Moment noch zu verhindern. Ein Investor scheint sich jedoch zu trauen – die Real Bau Dessau GmbH. Es geht um die Freifläche in der Jüdenstraße zwischen der Seniorenresidenz „Valenta“ und der Hofseite eines Wohnblocks an der Breiten Straße. Hier sollen 36 Wohnungen entstehen – ziemlich besondere Wohnungen.

Geplant sind zwei Neubauten, einer in L-Form und einer fast quadratisch, ähnlich der sogenannten Punkthäuser am Wegeberg in Zerbst-Nord, so die Pläne des Investors, die Philip Mähler vom Bau- und Liegenschaftsamt jüngst im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt hat. Die Wohnungen sollen eine Klientel bedienen, die nicht unbedingt einen Eigenheimbau anstrebt, aber auf der Suche nach Wohnraum im etwas gehobeneren Preissegment ist.

Wohngebäude werden mitten im Zerbster Zentrum in unmittelbarer Nähe des Marktes und der Alten Brücke errichtet

So könnte das Gebäude mit 17 Wohneinheiten und einer Tiefgarage aussehen, das in der Jüdenstraße geplant ist. Grafik: Architektur.visuell

„Beide Wohngebäude werden mitten im Zentrum in unmittelbarer Nähe des Marktes und der Alten Brücke liegen, barrierefrei sein, also über Rampen und Aufzüge sowie über eine Tiefgarage verfügen“, erläuterte Mähler. Für das Gebäude in L-Form seien zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss, beim Punkthaus vier Vollgeschosse plus ein Staffelgeschoss geplant. Von einem Staffelgeschoss spricht man, wenn die Grundfläche des obersten Geschosses eines Hauses kleiner ist als die des Geschosses darunter. Die Außenwände des Staffelgeschosses springen an mindestens einer Seite hinter der unteren Fassade zurück.

„Diese Wohnungen sollen diejenigen ansprechen, die sich aufgrund Alternativlosigkeit ein Häuschen auf der grünen Wiese gebaut hätten“, so Mähler. Von den Grundrissen seien auch größere Wohnungen geplant – im L-Gebäude sechs Wohnungen mit je etwa 67 Quadratmetern und sechs Wohnungen mit gut 90 Quadratmetern.

Projekt ist sinnvolle Nachverdichtung einer ungenutzten Brachfläche im Zentrum von Zerbst

Die Rückseite des Gebäudes in L-Form. Grafik: Architektur.visuell

Im Punkthaus sieht der momentane Plan acht Wohneinheiten mit jeweils 74 und acht Wohneinheiten mit jeweils 90 Quadratmetern vor. Dazu kommen noch die Staffelgeschosse auf beiden Gebäuden.

Die bereits erwähnten Tiefgaragen sollen für etwa 20, beziehungsweise 14 Stellplätze ausgelegt werden. Außerdem sind noch insgesamt 14 Stellplätze oberirdisch vorgesehen. „Der Investor ist auch über entsprechende archäologische Grabungen informiert worden“, sagte Mähler. Das Projekt, wenn es denn so umgesetzt werde, sei eine sinnvolle Nachverdichtung einer ungenutzten Brachfläche und durchaus eine Bereicherung für das innerstädtische Wohnen, betonte der Stadtplaner.

Andreas Dittmann: Keine zusätzliche Belastung für die Bestandswohnungen

In diesem Gebäude, ebenfalls barrierefrei und mit Tiefgarage, sind 19 hochwertige Wohneinheiten geplant. Grafik: Architektur.visuell

Stadtrat Thomas Wenzel (FFZ) interessierte, ob denn der geplante Neubau mit der Leerstandsquote in Einklang zu bringen ist. Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) verwies diesbezüglich darauf, dass mit dem Neubau eine andere Zielgruppe angesprochen werden soll, als die Mieter, die im kommunalen Wohnungsbestand wohnen.

„Dass die geplanten Wohnungen nicht für fünf Euro Kaltmiete je Quadratmeter zu realisieren sind, das wird sich jedem erschließen. Das haben wir auch ganz offen mit dem Projektentwickler diskutiert. Er möchte mit dem Neubau ein anderes Mieterklientel ansprechen, bis in die Landeshauptstadt“, so Dittmann. Er sehe keine zusätzliche Belastung für die Bestandswohnungen, es ziele eher auf Zuwächse in der Bevölkerung. „Die Gebäude sollen im Übrigen mit Fernwärme versorgt werden“, betonte Dittmann.

Zeitraum zur Umsetzung gibt es allerdings noch nicht

Laut Immoportal lag der aktuelle Mietspiegel für Zerbst nach Angebotsmieten 2023 um die sechs Euro, bei Wohnungen mit mehr als 90 Quadratmetern bei 6,82, bei Wohnungen die zwischen 2000 und 2015 gebaut worden bei rund sieben Euro, bei Neubauten, die nach 2015 errichtet worden bei 10,69 Euro. Nach derzeitigem Stand soll die Kaltmiete hier um die zehn Euro betragen, so Mähler.

Sebastian Siebert (SPD) fragte nach, wie es denn mit der Höhe der beiden Neubauten aussieht, woran die sich orientiere? „Die Höhe der beiden Wohngebäude soll sich an den umliegenden Häusern orientieren, jedoch das ehemalige Wehrkreiskommando am Markt und die Wohnblöcke an der Breiten Straße nicht überragen“, erklärte Mähler.

Mähler: „Einen Zeitraum zur Umsetzung gibt es allerdings noch nicht. Der Investor möchte sich über Förderprogramme informieren, die er nutzen kann."