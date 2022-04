Aus der Bärenhöhle drei Tage ins Camp: Rückblick auf die spannenden Sommerferien im Steutzer Hort

Im Steutzer Hort ist immer was los. Ganz besonders in den Ferien. Die sechs erlebnisreichen Wochen jetzt im Sommer werden die Bären deshalb nicht so schnell vergessen.

Steutz - Die ersten Schulwochen sind bereits vorbei, und die Kinder sind wieder im Schulalltag angekommen. In der Nachmittagsbetreuung im Hort der Steutzer Grundschule läuft wieder alles seinen gewohnten Gang. „Wir haben in diesem Schuljahr 46 angemeldete Hortkinder in der Bärenhöhle“, freut sich Betreuerin Marie Henke. Manche fiebern schon den nächsten Ferien entgegen, andere schwelgen noch in Erinnerungen.