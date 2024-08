Die Akteure des Heimat- und Schützenfestes haben sich zur Auswertung getroffen. Das Fazit fiel positiv aus. Tom Hebäcker hat dabei angekündigt, den Platz als Gastronom zu verlassen. Was steckt dahinter?

Zerbst - In der vergangenen Woche haben sich Veranstalter, Polizei und Sicherheitsdienst sowie die Zerbster Akteure getroffen, um das Zerbster Heimat- und Schützenfest noch einmal Revue passieren zu lassen. Es wurde ausgewertet, was gut gelaufen ist oder wo möglicherweise in Zukunft nachgebessert werden muss. Insgesamt gesehen fiel das Fazit recht positiv aus, wenn es auch hier und da Kritikpunkte gab.