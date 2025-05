Serie mit mehr als 40 Bränden Autofriedhof in der Zerbster Klappgasse: Anwohner in Angst und Schrecken versetzt

Nach zahlreichen Müllcontainern, Lauben, Holzstapeln und Wald- und Flurbränden gehen nun auch nun auch Autos in Flammen auf – was sind technische Defekte und wo sind Feuerteufel am Werk?