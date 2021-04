Bahnübergänge in Jütrichau und der Zerbster Kastanienallee wegen Bauarbeiten gesperrt

Der Bahnübergang in der Zerbster Kastanienallee bleibt vom 25. bis zum 28. April gesperrt.

Zerbst/Jütrichau

(vs) Der Zerbster Bahnübergang in der Kastanienallee ist ab Sonntag, den 25. April nicht passierbar. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis zum 28. April. Grund ist die Beseitigung von Längs- und Querhöhenfehlern. Der Verkehr wird über den Amtsmühlenweg, den Springberg, die Käsperstraße und die Friedensallee sowie gegenläufig umgeleitet.

Auch am Bahnübergang in Jütrichau muss die Lage der Gleise korrigiert werden, was dort vom 26. bis zum 27. April geschehen soll. Der Bahnübergang wird während der Bauarbeiten ebenfalls voll gesperrt.

Hier wird der Fahrzeugverkehr über Kreisstraße 1781 nach Pakendorf, Bias, die Bundesstraße 187a nach Zerbst und von dort über den Ahornweg zur Bundesstraße 184 sowie gegenläufig umgeleitet.

Ortskundige sollten diese Bereiche entsprechend umfahren.