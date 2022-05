Bauarbeiten an Walternienburger Grundschule An der Nuthe: Feuchteschäden werden in den Räumen beseitigt

An der Walternienburger Grundschule An der Nuthe wird dieser Tage fleißig gebaut. Das Kellergeschoss des Gebäudes wird trocken gelegt.

Walternienburg - Krach und Dreck wurde in den Ferien gemacht. Die derzeitigen Arbeiten verlaufen dagegen ruhig, so dass der Schulbetrieb nicht beeinflusst wird. Seit gut drei Wochen ist die Walternienburger Grundschule An der Nuthe Baustelle.

Ein Bauzaun sichert die Bereiche, wo der Keller freigelegt wurde. Am Mittwoch haben die Männer vom bauausführenden Unternehmen Otte Bautenschutz schon angefangen, die Bitumenschicht aufzutragen. Die soll künftig davor schützen, dass wieder Wasser eindringt. Bei Regen muss diese Arbeit natürlich ruhen. Heute und am Montag sollte planmäßig noch die letzte Schicht aufgebracht werden.

Feuchtschäden sollen beseitigt werden

Derzeit wird an der Grundschule der erste Bauabschnitt, die Trockenlegung des Kellergeschosses, durchgeführt. Feuchteschäden traten schon lange in einigen Kellerräumen der Schule auf. Hier haben die Kinder zum Beispiel ihren Werkraum. Hier befindet sich die Bibliothek. Da gibt es auch noch einen größeren Raum, der vielseitig genutzt werden kann. Die Feuchteschäden in den Räumlichkeiten sollten nun endlich beseitigt werden, um die Bausubstanz zu schützen und zu erhalten.

In den betroffenen Bereichen wurde das Außenmauerwerk freigelegt und die Rohrdurchführungen, also sämtliche Hauseinführungen, neu eingedichtet. Entsprechende Vorbereitungen für die Bitumendickbeschichtung wurden getroffen.

Putz ab an den Innenwänden

Auch in den Innenbereichen wurde gearbeitet. An den von Schäden betroffenen Innenwänden wurde der Putz entfernt. Alles muss nun erst einmal trocknen. Innen wird dann Sanierputz aufgetragen, erklärte Anke Weidner von der Zerbster Stadtverwaltung, die die Maßnahme betreut.

Das gesamte Vorhaben umfasst neben der Trockenlegung des Kellergeschosses auch noch die Sanierung des Erdgeschosses. In dieser zweiten Teilmaßnahme sollen dann die Innentüren im Erdgeschoss ausgetauscht und die Fußböden erneuert werden. Letztere weisen erhebliche Schäden auf.

Sanierung kostet insgesamt etwa 70.000 Euro

Eigentlich hatte man schon in den letzten Sommerferien gehofft, dass neue Fußböden kommen. Nun ist dies für Juli beziehungsweise August 2022 geplant.

Die Gesamtkosten für diese Sanierung belaufen sich auf rund 70.000 Euro. 90 Prozent, rund 63.000 Euro, sind Mittel von Bund und Land zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen. Der Amtsleiter Zentrale Dienste der Stadt Zerbst, Nico Ruhmer, bekräftigte noch einmal das Ansinnen der Stadt, das Objekt in Walternienburg erhalten zu wollen.