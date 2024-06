Die Fördermittel sind bewilligt. Die Sanierung des historischen Bahnhofsgebäudes kann noch in diesem Jahr beginnen, wenn die allgegenwärtige Bürokratie den Baustart nicht verzögert. Wie geht es also jetzt weiter?

Baustart am historischen Zerbster Bahnhof: Bürokratie könnte Beginn der Sanierung verzögern

Das Vordach am Bahnsteig 1 befindet sich im Besitz der Bahn und soll laut Bahn im Zuge anstehender Bauarbeiten Ende 2025 statisch gesichert sowie die Stützen und Dachrinnen restauriert werden.

Zerbst - Eigentlich sollen am Bahnhofsvorplatz im vierten Quartal die Gerüstbauer anrücken – eigentlich. Die Fördermittel sind zugesagt, die Sanierung und der Umbau des historischen Bahnhofsgebäudes zum Lesebahnhof, zur Bibliothek, kann nach vielen Jahren des Verfalls noch in diesem Jahr beginnen. Der einstige Kaiser-Bahnhof soll in neuem Glanz erstrahlen und ein modernes, barrierefreies, kulturelles, multifunktionales und soziales Begegnungszentrum werden.