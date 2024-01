Weniger Geld vom Bund Beratungsstellen für Migranten und Schwangere in Zerbst in Gefahr

Der Bund will weniger Geld für die Migrationsberatung zur Verfügung stellen und Sachsen-Anhalt zahlt nur einen Teil der Kosten für eine Schwangerschaftsberatung. Dadurch sind beide Angebote der Diakonie in Zerbst in Gefahr.