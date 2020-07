Zwischen Walternienburg und Gödnitz brennt in der Nacht zum Dreitag an der stillgelegten Bahnlinie Barby-Güterglück ein leerstehendes Stellwerk beziehungsweise ein Schrankenwärterhäuschen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Foto: Christian Ganzer

Ein altes Stellwerk brannte am 3. Juli in der Nacht nahe Flötz. 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen.

Flötz/Walternienburg l In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag sind die Kameraden der Ortsfeuerwehren Gödnitz, Güterglück, Walternienburg und Nutha-Niederlepte gegen 0.30 Uhr durch ihre Alarmmelder unsanft aus dem Schlaf gerissen worden.

Die Einsatzkräfte wurden zu einem Brand zwischen Walternienburg und Flötz an der stillgelegten Bahnstrecke Barby-Güterglück gerufen. „Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, brannte eine leerstehendes Stellwerk beziehungsweise Schrankenwärterhäuschen“, sagt Christian Ganzer von der Walternienburger Ortswehr, der auch Einsatzleiter in dieser Nacht war.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Unter dem Treppenaufgang habe dort entsorgter Müll und Unrat in Flammen gestanden. „Die rund 40 Kameraden hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und schließlich nach wenigen Minuten gelöscht“, so der Einsatzleiter. Zur Brandursache konnte Ganzer nichts Konkretes sagen. „Eine spontane Selbstentzündung kann ich nahezu ausschließen. Ohne spekulieren zu wollen, kommt natürlich auch Brandstiftung in Frage“ erklärte der erfahrene Feuerwehrmann.

Etwa 45 Minuten habe der Einsatz an der stillgelegten Bahnstrecke gedauert. „Gegen 1.15 Uhr konnten die Ortswehren dann wieder in ihre jeweiligen Wachen einrücken“, sagte Ganzer. Auch Stadtwehrleiter Denis Barycza war vor Ort an der Einsatzstelle.