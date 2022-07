Briefwahl in Zerbst auf Rekordhoch

Die Briefwahl ist so beliebt wie nie. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben bereits fast so viele Zerbster per Brief gewählt, wie insgesamt bei der vergangenen Landtagswahl. Dabei läuft aber nicht immer alles so, wie es soll ...

Zerbst - In zwei Wochen wird gewählt – zumindest theoretisch, denn viele Zerbster haben bereits jetzt ihr Kreuz gesetzt. Per Brief. Laut der Wahlleiterin Evelyn Johannes hätten bereits 2534 Zerbster per Brief gewählt, das sind etwa 15 Prozent der 17874 Wahlberechtigten der Stadt. Damit sei die Nachfrage deutlich höher als in anderen Wahljahren.