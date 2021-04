Buchgeschenk begeistert Kinder der vierten Klasse der Bartholomäischule Zerbst

Die Eulenklasse der Bartholomäigrundschule in Zerbst freut sich über die Bücher.

Zerbst (pwi)

Mit einem Biber sind die Viertklässler der Evangelischen Bartholomäischule Zerbst gerade undercover unterwegs. Ein ausgestopfter Biber ist nämlich in ihrer Geschichte lebendig geworden. Nun begleiten die Kinder der Eulenklasse ihn auf einer abenteuerlichen Reise.

Freude am Lesen ist ein Geschenk

„Biber undercover“, geschrieben von Rüdiger Bertram und illustriert von Timo Grubing, heißt das Buch, das sie anlässlich des diesjährigen Welttags des Buches in der vergangenen Woche erhalten haben. Bereits zum 25. Mal verschenkten Buchhandlungen rund um diesen Tag das Welttagsbuch „Ich schenk dir eine Geschichte“ an eine Million Schülerinnen und Schüler.

Die Buch-Gutschein-Aktion ist eine deutschlandweite Kampagne zur Leseförderung. Mit dem Welttagsbuch soll Kindern der 4. und 5. Klassen bundesweit die Freude am Lesen geschenkt werden. Ihre Gutscheine lösten die Bartholomäischüler bei der Zerbster Buchhandlung Gast ein.

Schon seit Jahren können sich immer die Viertklässler über einen Satz Bücher freuen, erzählte Schulleiterin Friederike Grötzsch. Dafür geht ein großes Dankeschön an die Buchhandlung. Die Kinder brachten ihre Dankesworte gemalt oder geschrieben zu Papier. Die Arbeiten sollen zur Buchhandlung gebracht werden.

Geschichte begeistert die Kinder

Das diesjährige Welttagsbuch lesen die Schüler nicht nur zu Hause, sondern sie beschäftigen sich auch in der Schule damit. Dafür steht einiges Material zum Buch zur Verfügung. Auf jeden Fall begeistert die Geschichte die Kinder. Durch die Gestaltung komme das Buch bei Kindern mit unterschiedlichem Leseniveau an, so Friederike Grötzsch, die es im Deutschunterricht mit den Eulen behandelt.

Ziel der Aktion des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und seiner Mitglieder, dem örtlichen Buchhandel, der Stiftung Lesen, des cbj-Verlags sowie der Deutschen Post AG und des ZDF ist es, Kinder mit spannenden Geschichten für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Darüber hinaus soll Kindern, die noch nicht gut Deutsch sprechen oder nicht gerne lesen, Lesespaß vermittelt sowie ein Beitrag zur Inklusion geleistet werden.