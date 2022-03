Bundeswehr beendet Amtshilfe in Anhalt-Bitterfeld - Bis zu sieben Soldaten halfen in der Landkreisverwaltung

Soldaten des Organisationsbereiches Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr waren nach der Cyber-Attacke auf die Anhalt-Bitterfelder Landkreisverwaltung zur Unterstützung des Katastrophenschutzstabes in Köthen eingesetzt. Nun haben sie ihren Einsatz beendet.

Ein Soldat aus dem Organisationsbereich Cyber-und Informationsraum der Bundeswehr weist Angehörige der Landkreisverwaltung in der Außenstelle Köthen in die neue Grundinstallation der Arbeitsplatzrechner ein.

Köthen (vs) - Wie die Bundeswehr am Freitag mitgeteilt hat, endete nach rund vier Wochen die Amtshilfe nach dem Cyber-Angriff auf die Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld. Seit 3. August waren sieben Soldaten des Organisationsbereiches Cyber- und Informationsraum zur Unterstützung des Katastrophenschutzstabes in Köthen eingesetzt.