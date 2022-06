Sportlicher Einsatz für die Esel Claudia Feierabend aus Güterglück holt Radio SAW-Herbstspiele in das Dorf: Einwohner machen bei Spielen für guten Zweck mit

Dorffeststimmung herrschte am Donnerstagnachmittag in Güterglück. Für einen guten Zweck traten die Einwohner bei der Radio-Party zu sportlichen Spielen an. Am Ende kam einiges an Spenden zusammen.