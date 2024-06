Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Am Sonntag sind die Zerbster aufgerufen, einen neuen Stadtrat zu wählen. Viele der Kommunalpolitiker treten erneut an, einige nahmen in der vergangenen Woche zum letzten Mal an einer Stadtratssitzung teil, der letzten vor der Wahl. Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Stadträten für die Zusammenarbeit in der nun zu Ende gehenden Wahlperiode zu bedanken und ließ die letzten fünf Jahre ein wenig Revue passieren.