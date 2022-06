Covid-Tests bis Neujahr täglich möglich - Zerbster DLRG unterstützt Apothekenpersonal

Zerbst - Ab 11. Dezember kann man sich auch wieder in der Zerbster Stadthalle auf Covid-19 testen lassen. Allerdings nur am Wochenende und nicht direkt in der Stadthalle, sondern in der benachbarten ehemaligen Gaststätte „Katherinen-Klause“. Getestet wird sonnabends und sonntags jeweils von 8 bis 18 Uhr – auch an den Feiertagen, also am 1. und 2. Weihnachtstag sowie an Neujahr, dem 1. Januar.