Deetzer Umsonstladen geht in die Winterpause: Rückblick auf fünf Jahre Erfolgsprojekt

Deetz - Am heutigen Freitag, 3. Dezember, ist der Umsonstladen Dit & Dat in Deetz an der Zerbster Straße das letzte Mal in diesem Jahr geöffnet. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr erwartet das Team der Ehrenamtlichen um Robin Haberland noch einmal die Besucher. Danach heißt es nur noch ein bisschen aufräumen und dann geht es in die Winterruhe, denn schließlich können die Räumlichkeiten nicht geheizt werden. Wie lange die Pause dauert, hängt dann ebenso von der Witterung und den Temperaturen ab.