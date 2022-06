Drohung gegen Schule: 13-Jähriger Zerbster angeblich nach Corona-Impfung gestorben

Zerbst - Andreas Dittmann (SPD) ist fassungslos und wütend. Der Zerbster Bürgermeister ist selten um eine Antwort verlegen, doch hier muss er erst einmal schlucken. Grund: Seit drei Tagen ist die Stadt in Aufruhr. Bei Facebook macht eine Meldung die Runde, in der behauptet wird, dass in Zerbst ein 13-jähriger Junge einen Tag nach einer Corona-Impfung gestorben sei. Die Stadt versuche nun mit allen Mitteln, heiß es in dem Post weiter, die Angelegenheit zu vertuschen.