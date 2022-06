Ehemalige Mitschüler der Zerbster Schule im Ankuhn begehen Einschulungsjubiläum

Genau 60 Jahre nach ihrer Einschulung trafen sich die Abc-Schützen von einst in ihrer damaligen Grundschule im Ankuhn wieder. Gemeinsam schwelgten sie in Erinnerungen. Alte Fotos halfen, die vergangene Zeit lebendig werden zu lassen.

Genau am 1. September, dem Tag ihrer einstigen Einschulung, trafen sich die ehemaligen Mitschüler des Jahrgangs 1961 vor ihrer früheren Schule hier im Ankuhn. Inzwischen sind die Tafel Zerbst und die Zerbster Kindertafel in den Klinkerbauten untergebracht.

Zerbst - Da stehen sie wieder genau an der Stelle, an der vor genau 60 Jahren ihr erstes Klassenfoto entstand. Um einiges älter sind sie geworden die Abc-Schützen von einst, die hier im Ankuhn Lesen, Schreiben und Rechnen lernten. Auf dem früheren Schulhof eingerahmt von den roten Klinkerbauten kehren die Erinnerungen zurück. Es ist der 1. September, der Tag, an dem sie damals bei ebenso herrlich sonnigem Wetter eingeschult wurden.