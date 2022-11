Einsamer Tod Zahl der Pflichtbestattungen in Dessau-Roßlau steigt - Stadt muss Haushaltsgeld aufstocken

Wenn jemand ohne nähere Angehörige stirbt, muss die Stadt für seine Bestattung aufkommen. In Dessau-Roßlau steigt die Zahl dieser Fälle in den letzten Jahren immer weiter an. Die Stadt muss ihre Haushaltskasse aufstocken.