Barby/Aken (vs) - Nachdem die Hochwasserwelle Barby am Freitag passierte, ist der Elbpegel von 4,20 Meter übers Wochenende wieder gesunken, und das schneller als prognostiziert. So konnte die Elbfähre Barby bereits am 24. April 2023 wieder ihren Betrieb aufnehmen. Da lag der Wasserstand bereits bei 3,95 Meter – Tendenz fallend.

So setzt die Fähre nun wieder montags bis freitags täglich von 5 bis 18 Uhr über. Am Wochenende sowie feiertags hingegen bleibt sie regulär am Ufer. Nach wie vor außer Betrieb ist die Fähre Breitenhagen wegen der derzeitigen Landrevision.

Aufgrund des Hochwassers hatte auch die Akener Fähre vorübergehend nicht mehr übergesetzt. Auch sie hat ihren Betrieb wieder aufgenommen und kann montags bis freitags von 5.30 bis 20 Uhr sowie sonnabends von 7 bis 20 Uhr und sonntags von 9 bis 20 Uhr genutzt werden.