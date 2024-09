Wegen Hochwassers blieben die Elbfähren Aken und Barby am Ufer. Jetzt steht fest, ab wann sie wieder pendeln.

Steutz/Aken - Pendler zwischen Zerbst und Köthen können aufatmen. Am 26. September ab 10 Uhr setzt die Fähre zwischen Aken und Steutz wieder über die Elbe. Das teilte Ronald Kulb, Betriebsleiter der Stadtwerke Aken mit.

Seit 17. September hatte die Fähre wegen Hochwassers den Betrieb eingestellt. Nach dem Höchststand von knapp über 5,30 Meter am 23. September wurden am zwei Tage später am Pegel Aken gegen 14 Uhr nur noch 4,12 Meter gemessen – Tendenz weiterhin stetig fallend.

So soll der Wasserstand am Wochenende hier bereits unter die Drei-Meter-Marke fallen.

Auch die Elbfähre Barby nimmt am 26. September wieder ihren Betrieb auf, während die Fähre Breitenhagen vorerst noch an Land bleibt.