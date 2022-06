Freibadsaison Erlebnisbad in Zerbst verzeichnet im zweiten Corona-Sommer über 5000 Besucher weniger als im Vorjahr

Am Sonntag, den 12. September, schließt das Erlebnisbad in Zerbst für die Wintersaison. Dafür öffnet die Volksschwimmhalle am darauffolgenden Montag. Wie war die zweite Corona-Saison im Freibad? Und was erwartet die Gäste in der Halle?