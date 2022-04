Kirche öffnet wieder Erntedank nach der Sanierung: St. Elisabeth-Kirche von Pulspforde wieder in Betrieb

Zum Erntedankgottesdienst wird am Sonnabend in die Pulspforder Kirche eingeladen. An Erntedank vor zwei Jahren wurde das letzte Mal in der Kirche gefeiert. Inzwischen wurde sie umfassend saniert.