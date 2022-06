Erster öffentlicher Rundgang nach Pandemie lockt über 40 Besucher an

Zerbst - Die Sonne brennt nur so auf den Markt in Zerbst, als sich langsam immer mehr Menschen vor der Touristeninformation einfinden. Am Sonnabend fand die erste öffentliche Stadtführung in Zerbst seit der Pandemie statt. „In diesem Jahr hatten wir noch gar keine, wann davor die letzte Führung war, das kann ich gar nicht genau sagen“, sagt Viola Tiepelmann, Leiterin der Touristeninformation.