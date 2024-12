Am erhaltenen Ostflügel des Zerbster Schlosses sind nur noch wenige originale Putzelemente vorhanden. Hier setzt ein aktuelles Projekt an.

Zerbst - Das Zerbster Schloss befindet sich derzeit in der Winterpause. Wenn sich die Türen am 26. April 2025 wieder öffnen, sollte das nächste Projekt bereits angelaufen sein. Es wird in die Barockzeit entführen.