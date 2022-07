Hitzewelle Feuer bei Ernte nahe Schora: Löscharbeiten am brennenden Mähdrescher gestalten sich schwierig

Die Gefahr von Wald- und Feldbränden steigt täglich, und nennenswerte Niederschläge sind nicht in Sicht. Am Dienstag ist nahe Schora ein Mähdrescher in Brand geraten. Ein Feldbrand konnte aber verhindert werden.