Heikle Einsatzlage in Zerbst Feuerteufel: Feldbrand und Balkon in Flammen zur gleichen Zeit - jetzt wurde es richtig brenzlig

Am Sonntagnachmittag steht nahe der Ziegenberge ein Feld in Flammen, nur wenige Minuten später auf der Alten Brücke ein Balkon. Das „Spiel“ mit dem Feuer kann fatale Folgen haben. Das hat das Einsatzgeschehen am 22. Juni gezeigt.