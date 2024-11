Mehr als 50 Einsatzkräfte vor ort Feuerwehren im Großeinsatz: 1750 Strohballen stehen in Zerbst in Brand

Ein Großbrand bei Strinum in Zerbst hält seit dem späten Samstagabend die Feuerwehren in Atem. Auch am Sonntag sind die Einsatzkräfte noch dabei, die Flammen in den Griff zu kriegen.