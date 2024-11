Ein betrunkener Autofahrer hat am 24. November in Zerbst einen schweren Unfall verursacht. Eine rasante Irrfahrt und seine Folgen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am 24. November zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Zerbst - Am Sonntag mussten die Männer und Frauen der Zerbster Feuerwehr gleich zu drei Einsätzen ausrücken. „Person in Not“ hieß es gegen 13.45 Uhr. Hier eilten die Einsatzkräfte dem Rettungsdienst in die Priegnitz für eine Türöffnung zu Hilfe, denn ein Senior konnte die nicht selbst öffnen.