Um die Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt aus dem Finanzausgleichsgesetz an die Kommunen ist heftiger Streit entbrannt. Es geht um Millionen. Bürgermeister Andreas Dittmann will notfalls vor das Landesverfassungsgericht ziehen und Klage gegen die Landesregierung einreichen.

Finanzen: Bürgermeister Andreas Dittmann will Klage gegen Landesregierung einreichen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst/Magdeburg - Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) will beim Landesverfassungsgericht Klage gegen die Landesregierung in Magdeburg einreichen. Es geht – wie sollte es anders sein – ums Geld, um viel Geld. Für Zerbst immerhin um rund 1,2 Millionen Euro mehr, die aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) kommen müssten, würde sich die Landesregierung an ihren Koalitionsvertrag halten und einem aktuellen Gutachten folgen, das die Landesregierung explizit für die Verteilung des Geldes hat erarbeiten lassen – für immerhin 90.000 Euro.