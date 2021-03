Rund um Zerbst rollten zwar nie die Tagebaubagger. Dennoch könnte die Stadt finanziell vom Kohleausstieg bis 2038 profitieren.

Zerbst l Nachhaltig prägte der Braunkohleabbau die Region um Bitterfeld. Riesige Bagger wühlten sich dort einst tief durchs Erdreich. Das ist der Grund, weshalb der Landkreis Anhalt-Bitterfeld nun zu jenen Kommunen gehört, die von der Energiewende und dem damit einhergehenden Strukturwandel profitieren sollen. Mit rund 40 Milliarden Euro unterstützt der Bund bis 2038 Investitionen in den ehemaligen deutschen Kohlerevieren. Davon kann Sachsen-Anhalt 1,68 Milliarden Euro selbst vergeben.



Als eine der kreisangehörigen Gemeinden hofft die Stadt Zerbst, ebenfalls Gelder zu erhalten, wobei „eine Förderquote winkt, die wir so nicht wieder kriegen“, wie es Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) im Haupt- und Finanzausschuss ausdrückte. Auf 100 Prozent beläuft sich der Zuschuss für 2021, ab 2022 immerhin noch auf mindestens 90 Prozent. Sogar von bis zu 95 Prozent sprach Dittmann mit Blick auf das kommende Jahr, für das die Stadt aufgerufen wurde, Projektideen einzureichen.



Als „Tücke“ bezeichnete er, dass die in Frage kommenden Maßnahmen bereits eine gewisse Planungsreife haben müssen. Denn insofern diese als förderfähig eingestuft werden und in die Auswahl zur Antragstellung kommen, ist dem Fördermittelantrag eine Entwurfsplanung zu Grunde zu legen, wie der Rathauschef ausführte.



Hortausbau wäre Favorit bei einer Förderung

Vor dem Hintergrund sei die Wahl der Verwaltung schließlich auf zwei Zerbster Projekte gefallen, bei denen innerhalb der eng bemessenen Zeit die notwendigen Planungsunterlagen erarbeitet werden könnten. Es handelt sich zum einen um die Schaffung von ausreichend Horträumen in der Grundschule An der Stadtmauer. Dort soll durch den Ausbau des Dachgeschosses das Platzangebot auf 180 erweitert werden. 1,65 Millionen Euro sind im aktuellen Haushalt für die Investition veranschlagt, die zugleich die Herstellung der Barrierefreiheit beinhaltet – das heißt, die Errichtung eines Fahrstuhls.



Der zweite Vorschlag betrifft das einstige Frauenkloster an der Breite. Im hinteren Klausurflügel laufen derzeit Sanierungs- und Umbauarbeiten, um dort künftig neben dem Archiv und dem Museumsdepot das Bau- und Liegenschaftsamt unterzubringen. Das Augenmerk des laufenden Projektes liegt auf der Funktionalität. Einzelne Maßnahmen wie beispielsweise die Rekonstruktion des früheren Frauentorturms, die Fassadensanierung der Klosterkirche oder die Wiederherstellung der historischen Außentreppe des Zisterzienserinnenklosters sind im jetzigen Vorhaben nicht enthalten. Knapp 2 Millionen Euro wären erforderlich, um diese Details zur Aufwertung des im Kern mittelalterlichen und später barock überformten Gebäudekomplexes in Angriff zu nehmen.



Da für dieses Projekt bislang kein Budget vorhanden ist, gibt es auch keine Gelder und keine Ermächtigung, um eine Entwurfsplanung erstellen zu lassen. Um ein entsprechendes Vergabeverfahren starten zu können, ist deshalb eine außerplanmäßige Ausgabe nötig. Nach der Schätzung eines Zerbster Ingenieurbüros würden sich die Planungskosten auf knapp 68.000 Euro belaufen. Die Deckung wäre über den Haushaltsansatz für den Hortausbau an der Grundschule An der Stadtmauer gegeben, „der in diesem Jahr nicht realisierbar ist“, führte Dittmann aus, als er den Ausschuss über den bevorstehenden Beschluss informierte. Inzwischen hat ihn der Stadtrat einstimmig gefasst.



Jährlich können weitere Anträge gestellt werden

„Können wir eine Priorität als Antragsteller setzen?“, erkundigte sich Ausschussmitglied Steffen Grey (FDP). Mit seiner Frage zielte er darauf ab, dass für ihn die Schaffung von genügend Hortplätzen deutlich wichtiger wäre als die finanzielle Chance, das Klosterprojekt abzuschließen, die sich die Stadt nach Ansicht des Bürgermeisters nicht entgehen lassen sollte. Doch auch Dittmann meinte, dass der Hortausbau eine höhere Priorität habe. Und wenn die Stadt diesbezüglich gefragt werde, würde das so gesagt werden.



Mario Rudolf (Freie Fraktion Zerbst) hakte indes nach, inwiefern auch andere Projekte denkbar wären. Könnte man womöglich den Radwegebau mit den Kohle-Geldern vorantreiben, überlegte er. „Das eine schließt das andere ja nicht aus“, entgegnete Dittmann. Aktuell sei die Planungsreife jedoch eine wesentliche Voraussetzung und beim Radwegebau fehle einfach der Vorlauf.



Stadtrat will Druck machen

Zumal es bis jetzt hauptsächlich um Radwege entlang von Landes- und Bundesstraßen ging und da fehlt es schlichtweg an den Vorarbeiten durch das Land als Straßenbaulastträger. Um hier Druck zu machen, wird sich der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung mit einer Willensbekundung befassen, die darauf drängt, dass endlich die notwendigen Planfeststellungsverfahren auf den Weg gebracht werden.



Doch zurück zu den Kohlegeldern. Die Prüfung der Förderwürdigkeit der Projekte erfolgt durch den kreislichen Steuerkreis, der sich im vergangenen Dezember unter Federführung der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG) konstituiert hat. Bis Mitte Februar waren dort rund 70 Ideen und Vorhaben aus den einzelnen Kommunen des Landkreises eingegangen, die es zu bewerten gilt.



20 Projekte könnten laut Dittmann in die Auswahl kommen. Die Abgabe der priorisierten Projektliste muss bis Anfang April beim Land erfolgen. Dort wird dann weiter entschieden, wer einen Förderantrag stellen darf. „Es wird davon ausgegangen, dass zehn Projekte eine Chance haben, vielleicht sind wir mit dabei“, bemerkte der Bürgermeister. Falls nicht liegt die Hoffnung in der Zukunft. Denn: „Wir können jedes Jahr neue Anträge stellen“, so der Bürgermeister.