Gänsestreit in Deetz: Endlich gibt es einen Gerichtstermin in Halle

In Zukunft möchte Landwirt Mathias Mösenthin wieder Gänse auf seinem Acker vor Deetz aufziehen. Einige Monate lebten sie hier unter freiem Himmel.

Deetz - Endlich gibt es einen Gerichtstermin vor dem Verwaltungsgericht in Halle, sagt Mathias Mösenthin. Lange hat er sich den Termin schon gewünscht. In einem der ältesten vor dem Gericht anhängigen Verfahren soll nun endlich Ende Februar die mündliche Verhandlung beginnen. Dann soll geklärt werden, ob der Landwirt in Zukunft wieder Gänse unter freiem Himmel halten darf oder dies dauerhaft von der Kreisverwaltung untersagt werden darf.