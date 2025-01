Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in Zerbst hat am Silvesterabend, 31. Dezember, zu einem Einsatz der Polizei geführt.

Die Feuerwehr war in der Silvesternacht in Zerbst gefordert. Zum Glück gab es schnell Entwarnung.

Zerbst/MZ. - Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in Zerbst hat am Silvesterabend, 31. Dezember, zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr geführt. Diese waren gegen 22.30 Uhr in die Wolfsbrücke nach Zerbst gerufen worden. In einem dortigen Mehrfamilienhaus wurde im Keller Gasgeruch wahrgenommen.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde das betroffene sowie das anliegende Mehrfamilienhaus evakuiert. Insgesamt waren davon 20 Personen betroffen.

Durch die hinzugezogene Feuerwehr Zerbst wurde in einem Kellerabteil wenig später eine unsachgemäß gelagerte Gasflasche für einen Campingkocher festgestellt und gesichert. Diese hatten den Gasgeruch verursacht. Die Bewohner konnten nach durchgeführten Lüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz wurde nach etwa einer Stunde vor Ort beendet.