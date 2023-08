Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Kilometerweit ist die schwarze Rauchsäule zu sehen. Was in der Alarm-App der Feuerwehr als Lkw-Brand gemeldet war, entpuppt sich am Ende als brennender Mähdrescher. Die Flammen greifen in der Folge auf das Feld und einen angrenzenden Wald über, ein Großbrand, der zahlreiche Zerbster und Dessauer Feuerwehren drei Tage lang in Atem hält. Denis Barycza, der Zerbster Stadtwehrleiter, bezeichnete die Löscharbeiten als „fast beispiellose Material- und Personalschlacht“.