Zerbst - Nicht nur das historische Bahnhofsgebäude wird derzeit auf links gedreht, auch an den Bahnanlagen selbst sollen demnächst umfangreiche Bauarbeiten starten. Auch wenn der Personenverkehr weiter rollen soll, werden Reisende und Pendler sicher einiges an Geduld und Nerven brauchen, wenn sie von Zerbst aus per Zug zur Arbeit oder in die Welt aufbrechen wollen.

