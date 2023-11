Problem Firmennachfolge Glücksfall: Zerbster Unternehmer gibt Staffelstab an junge Generation weiter

Geglückt: Zum 1. November hat Peter Gast seine Kfz-Werkstatt an Schwiegersohn Maik Beutelmann übergeben. Zur Ruhe setzen will sich der 63-Jährige allerdings noch nicht. Doch was bringt solch eine Firmenübergabe so mit sich?