Karneval kann starten Gold-Grün-Güterglück feiert mit den Bürgern vier Jahrzehnte Karneval im Dorf: Jecken wollen endlich wieder feiern

Die Narren haben am Wochenende in Güterglück den Rathausschlüssel übernommen. Mit einem großen Umzug bewegte sich die gold-grünen Güterglücker an ihrem 40. Geburtstag durch den Ort. Doch bei all dem Frohsinn haben die Narren künftig mit Problemen zu kämpfen, die mit Corona und Geldnot einhergehen.