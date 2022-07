Grillfest für Ehrungen genutzt: Feuerwehr Garitz-Bornum zeichnet das Engagement der Kameraden aus

Garitz - Ein Grillfest feierten die Mitglieder der Feuerwehr Garitz-Bornum mit einigen Gästen von befreundeten Wehren. Am Feuerwehrgerätehaus drehte sich das Schwein, das der Kamerad Florian Häusler geschossen hatte, am Spieß. Ein Grillfest wird in der Regel jedes Jahr bei der Garitz-Bornumer Feuerwehr gefeiert. Diesmal wurde es zum Anlass genommen, dass Ortswehrleiter Daniel Mielchen über das vergangene Jahr berichtete. „Die Jahreshauptversammlung konnte ja nicht durchgeführt werden“, so Daniel Mielchen. Und auch mit den Beförderungen und Ehrungen (siehe Infokasten) wollte man nicht länger warten.