Zerbst. - Zerbst hat gewonnen! Die Stadt in Anhalt-Bitterfeld darf sich auf einen Besuch des Coca-Cola-Weihnachtstrucks freuen, denn die Stadt hat beim großen Online-Voting gewonnen.

Coca-Cola-Weihnachtstruck kommt am 14. Dezember nach Zerbst

Die Coca-Cola-Weihnachtstrucks sind echter Kult. Funkelnde Lichter baumeln an ikonische Trucks und jede Menge leuchtende Augen bei Kindern und Erwachsene - ein echtes Highlight für alle Weihnachtsfans.

Neben acht gesetzten Stopps könnte in der App des Getränkeherstellers in diesem Jahr für einen Extra-Stopp abgestimmt werden. Und hier setzte sich Zerbst mit knapp 10.000 Stimmen deutlich vor Melsungen, Barmstedt und Attendorn durch.

Stopp des Coca-Cola-Weihnachtstrucks: Straubing und Zerbst mit Zweikampf

Einzig Straubing mit mehr als 8.000 Stimmen kam zwar nah ran, zog am Ende aber ebenfalls den Kürzeren.

Und so rollt der Coca-Cola-Weihnachtstruck am 14. Dezember ab 14 Uhr in Zerbst ein. Ein echtes Highlight für alle Weihnachtsnostalgiker.