Grundschule in Walternienburg weiter in Gefahr: Nur ein Verbund kann die Bildungseinrichtung vor Schließung bewahren

Nur ein Schulverbund kann den Grundschulstandort Walternienburg erhalten. Sonst bliebe nur die Schließung der Schule. Das wurde in einer Gesprächsrunde am vergangenen Mittwoch in Walternienburg deutlich.

Walternienburg - Walternienburgs Schule befindet sich in einem Teufelskreis: Zur geringen Schülerzahl kommt der Lehrermangel, der wiederum führt dazu, dass Unterricht ausfällt, was zur Folge hat, dass Eltern ihre Kinder an anderen Schulen einschulen. Was die Schülerzahlen weiter sinken lässt.