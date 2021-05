Halle eines ehemaligen Schlachthofes in Rodleben (Dessau-Roßlau) steht in Flammen

20 Feuerwehren kämpfen in Rodleben gegen einen Großbrand.

In Rodleben (Dessau-Roßlau) steht eine Lagerhalle eines ehemaligen Schlachthofes in Flammen.

Rodleben/Tornau/Roßlau - (vs)

Seit etwa 1 Uhr nachts (31. Mai) hält ein Großbrand in Rodleben beziehungsweise Tornau (Dessau-Roßlau) zahlreiche Feuerwehren der Umgebung in Atem. In Flammen steht eine Lagerhalle eines ehemaligen Schlachthofes. Um 1.40 Uhr wurde auch die Zerbster Feuerwehr alarmiert.

Insgesamt sind 20 Feuerwehren im Großeinsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung hat die Polizei Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

„Seit 1.22 Uhr befinden wir uns zusammen mit allen freiwilligen Feuerwehren der Stadt Dessau-Roßlau im Einsatz bei einem Großbrand im ehemaligen Schlachthof. Unterstützt werden wir auch aus dem Landkreis Wittenberg sowie dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld“, heißt es auf der Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Roßlau.