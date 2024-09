Zerbst - Der Friedhof ist der Ort, an dem Verstorbene bestattet werden. Angehörigen soll ein ungestörtes Totengedenken ermöglicht werden. Mehr als 20 kirchliche Friedhöfe gibt es in der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst. Jeder ist anders, jeder ist anders gepflegt. Insgesamt kommen da einige Hektar Fläche zusammen, die in Ordnung gehalten werden müssen. Das ist kein leichtes Unterfangen.

Früher wurden Standards durch Eigeninitiative gesetzt, die heute nicht mehr zu halten sind, sagt Pfarrer Albrecht Lindemann. Akkurat wurden die meisten Grabstellen und ihr Umfeld gepflegt, die Wege vom Unkraut befreit, man fühlte sich in der Pflicht. Waren die Friedhöfe früher zu klein, wurden diese erweitert. Heute sind sie in der Regel zu groß, weisen viele freie Flächen auf, auf denen irgendwo abgeschieden noch ein oder zwei Grabstellen zu finden sind.

Unterschiedlicher Aufwand

Das Gras wächst, das Unkraut auch, die Natur setzt sich durch. Auf dem Friedhof sieht es schlimm aus, ist immer wieder in den Sitzungen von Ortschaftsräten zu hören. Der Pflegezustand wird bemängelt. Zuletzt erst wieder in Grimme und Deetz. Pfarrer Albrecht Lindemann kennt diese Kritik. Für ihn stellt sich dabei die Frage: Was wird erwartet und was wird geleistet?

Jede Kirchengemeinde ist, vertreten durch den Gemeindekirchenrat, für sich selbst verantwortlich, macht er deutlich. Das wird erschwert, wenn in Kirchengemeinden kein Gemeindekirchenrat gewählt wurde und die bisherigen Mitglieder die Arbeit nicht fortführen. Die Verantwortung des Gemeindekirchenrates für den kirchlichen Friedhof bedeutet nicht, dass die Gewählten hier stets selber Hand anlegen sollen, aber sie haben die Aufgabe, nach Möglichkeiten zur Aufgabenbewältigung zu suchen.

Der Pflegeaufwand für jeden einzelnen der Friedhöfe ist ganz unterschiedlich. In vielen Orten fühlen sich die Leute auch tatsächlich noch verantwortlich, ist der Pfarrer froh darüber. Ehrenamtliches Engagement kommt zum Tragen. Auf einigen Friedhöfen muss das Mähen beauftragt werden oder es sind kleinere Reparaturen notwendig. Es gibt Friedhöfe, die komplett ehrenamtlich laufen, auf einigen wird gegen Aufwandsentschädigung gearbeitet. Oftmals finden regelmäßig Arbeitseinsätze statt, um den Friedhof in Ordnung zu halten. Durchaus gibt es auch Komplettpflege aus fremder Hand.

Frage der Kosten

Friedhofspflege ist teuer. Die Umlage von Kosten ist nur begrenzt zumutbar. Die sinkende Zahlungsmoral der Gebührenschuldner erhöht den Aufwand und die Belastung der Friedhofsverwaltung. In der Vergangenheit wurden Friedhöfe in einigen Orten der Kommune übertragen. Diese Möglichkeit ist derzeit faktisch ausgeschlossen.

Die Aufgabe von kirchlichen Friedhöfen ist aber bisher nicht in Betracht gekommen, weil sie eben nicht nur der Kirchengemeinde dienen, sondern für viele Menschen wichtige Funktionen erfüllen, gerade in den Dörfern Gemeingut sind. Der Friedhof hat heute dennoch nicht mehr die Bedeutung für das Dorf wie früher, weiß der Pfarrer. Gesunkene Bestattungszahlen, die Angehörigen in aller Welt verstreut, die Bestattungskultur verändert sich und mit ihr die Gestaltung von Gräbern und ihre Pflege.

3000 Euro im Jahr für drei Stunden Pflege pro Woche

Wird die Pflege übertragen, sind finanzielle Verbindlichkeiten einzugehen. Kann und will sich das eine Kirchengemeinde leisten? Arbeitet ein Angestellter nur drei Stunden die Woche auf dem Friedhof, fallen Personalkosten von über 3.000 Euro im Jahr an, nennt der Pfarrer als Beispiel. Die Festanstellung eines Mitarbeiters führte in jüngster Vergangenheit zu einer hohen finanziellen Belastung der Anstellungsträgerin, weil nicht alle Gemeinden ihre Zusage der Mitfinanzierung einhielten.

Auf dem Deetzer Friedhof wurde unlängst erst einmal Ordnung geschaffen. Seit ungefähr zwei Wochen gibt es Vereinbarungen mit einem Selbstständigen, der die Pflege einiger kirchlicher Friedhöfe übernommen hat. „Eine Testphase“, so Albrecht Lindemann. Man müsse sehen, ob das kalkulationstechnisch passt und wie es läuft. „Arbeit muss auch vernünftig bezahlt werden“, sagt der Pfarrer. Neben Deetz stehen Zernitz, Hagendorf, Kleinleitzkau und Hohenlepte mit auf der Liste.

Ansprechpartner vor Ort

Das Problem Friedhofspflege muss gelöst werden, weiß der Pfarrer. „Das A und O ist und bleibt das Eigenverantwortungsempfinden in den Dörfern“, macht er noch einmal deutlich. Kirchliche Strukturen unterstützen vor allem bei der Verwaltung, aber ansonsten könne das nur lokal laufen. Man brauche jemanden vor Ort, der zumindest ansagt, dass und was gemacht werden muss. Als ein gutes Beispiel, dass sich das ganze Dorf um seinen Friedhof kümmert, nennt Albrecht Lindemann Mühlsdorf. Es gibt viele weitere, meist in den kleinen Dörfern, in denen Aufgaben direkter und lösungsorientiert besprochen werden.

Der Pfarrer ist ebenso offen, wenn Friedhöfe lebendig und vielfältig gestaltet werden. Die Friedhöfe sollen einen hohen Aufenthaltswert behalten. Es sei auch historisch nicht nachweisbar, dass alles in Reih und Glied sein muss. Auch ein Stückchen Blühwiese oder die Benjeshecke können auf einen Friedhof passen, wo heutzutage Leute einfach spazieren gehen oder der durchaus zum Treffpunkt wird, das Schwätzchen auf der Bank im Grünen abgehalten wird.

Für Kreativität und Naturschutz ist der Friedhof von Niederlepte, der zum Bibelgarten gestaltet wurde, ein Vorzeigebeispiel. Dahinter steckt allerdings jede Menge Engagement Einzelner. Jütrichau wäre ein Beispiel, wie das Engagement des „alten“ Gemeindekirchenrates nun durch eine nächste Generation weitergeführt wird. Wenn der marode Teil der Friedhofsmauer irgendwann rückgebaut wird, könnte die Sicht auf einen gepflegten Friedhof mitten im Dorf freigegeben werden.