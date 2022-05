Herbstprojekt an der Lindauer Grundschule „An der Burg“: Futterhäuschen entstehen aus leeren Milchkartons

Futterhäuser aus Tetrapaks entstanden während des Herbstprojektes an der Lindauer Grundschule.

Lindau (pwi) - Einen Herbstprojekttag gibt es jedes Jahr an der Lindauer Grundschule „An der Burg“. Da wird trotzdem gelernt, aber eben anders und mit vielen kreativen Herausforderungen. In vier gemischten Gruppen waren die Erst- bis Viertklässler eingeteilt. „Voneinander lernen, miteinander lernen“ war das Motto des Tages. Die Jüngeren konnten sich an den Älteren orientieren, die Großen unterstützten die Kleinen.