Von Badespass bis Fallschirmspringen Himmelfahrt: Wohin sich Ausflüge für Mann und die ganze Familie im Zerbster Land lohnen

An Himmelfahrt sind längst nicht mehr nur die Männer auf ihren Rädern oder mit dem Kremser unterwegs. Der Vatertag wird immer mehr zum Familientag. Wer noch keine Pläne für den Feiertag hat, die Volksstimme hat einige Ausflugtipps in Zerbst und in den Ortschaften für Sie zusammengestellt.