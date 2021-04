Historische Schulbank an das altehrwürdige Zerbster Gymnasium Francisceum übergeben

Zerbst

Da staunten Hans-Günther Berthold vom Förderverein Francisceum, Schulleiterin Veronika Schimmel (sitzend), Anne Lange und die stellvertretende Schulleiterin Kerstin Görner am 16. April nicht schlecht, als plötzlich Landratskandidat Andy Grabner (CDU), Justin Wurbs, Vorsitzender der Zerbster Jungen Union, und Landtagsmitglied Dietmar Krause (CDU, v.r.) mit einer historischen Schulbank an die altehrwürdigen Pforten der geschichtsträchtigen Schule klopfen.

„Wir hatten in einem Gespräch mal erwähnt, dass wir für unser Schulmuseum auf der Suche nach solch einer historischen Bank sind“, schildert Veronika Schimmel. Das ließ den Männern keine Ruhe. „Ich streckte meine Fühler aus, begann zu suchen, fragte ein bisschen herum“, sagt Dietmar Krause. Und tatsächlich habe er eine solche Bank auftreiben können.

120 Jahre alte Schulbank wird Teil historischer Führungen durch das ehemalige Kloster und heutige Francisceum

Nicht nur Krauses Mitstreiter Wurbs und Grabner zeigten sich begeistert, auch die Francisceer konnten ihr Glück kaum fassen. „Unsere Schüler bieten ja zu bestimmten Anlässen Führungen in historischen Kostümen an. Da gibt es eine Spielszene, in der solch eine Bank eine Rolle spielt“, erzählt Kerstin Görner. Ansonsten werde das prächtige und guterhaltene Stück einen Ehrenplatz im Schulmuseum bekommen.

Wo Dietmar Krause die historische Schulbank aufgetrieben hat, das blieb sein Geheimnis. „Nur so viel, sie kommt aus Lehrerkreisen. Mehr verrate ich aber nicht“, sagt Krause lächelnd. Dem Kollegium des Francisceum und dem Förderverein ist letztlich auch egal, wo Dietmar Krause die Bank am Ende aufgetan hat. „Wir freuen uns sehr, sind stolz und bedanken uns für das überaus großzügige Geschenk“, betont Veronika Schimmel.

Glaubt man dem Internet, so ist historische Schulbank der Firma zwischen 100 und 130 Jahr alt, wurde also um 1900 gefertigt.